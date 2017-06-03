 ابنا الأميرة ديانا في الذكرى الـ 20 لوفاتها : نشعر بالصدمة .. وبعد موتها وجهنا لأبينا هذا السؤال؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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ابنا الأميرة ديانا في الذكرى الـ 20 لوفاتها : نشعر بالصدمة .. وبعد موتها وجهنا لأبينا هذا السؤال؟

ابنا الأميرة ديانا في الذكرى الـ 20 لوفاتها : نشعر بالصدمة .. وبعد موتها وجهنا لأبينا هذا السؤال؟
المناطق- متابعات

وصفا الأميران ويليام وهاري شعورهما في الذكرى الـ 20 لوفاة والدتهما الأميرة ديانا، بالصدمة، قائلين: “نشعر أننا تخلينا عن والدتنا لأننا فشلنا في حمايتها”.
وأكد هاري أنه شعر بالصدمة بعد وفاتها، لافتًا إلى أنه شعر بالذهول من الجماهيرية كبيرة جدًا التي تتمتع بها والدته، قائلًا: “عندما توفيت رأينا تدفقًا للحب والعاطفة وهو ما كان صادمًا، كان ذلك جميلا ومذهلا، والآن أنظر إلى ذلك الوقت، فقد كان رائعًا أن يكون للأميرة ديانا كل هذا الحب وكل هذه الجماهيرية”.
وقالت صحيفة “الديلي ميل ” البريطانية، إن الأميرين كانا يعيشان حالة من الارتباك بعد وفاة والدتهما.
وأوضحت الصحيفة أن هاري، كان يبلغ 12 عامًا وقتها، ولشعوره بالحيرة من وفاة والدته وجه لأبيه الأمير شارلز هذا السؤال: “هل وفاة أمي خبر صحيح؟”

وسلطت الصحيفة، أمس الخميس، الضوء على المشاعر التي أحسها الأمير ويليام في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن الأسبوع الذي أعقب حادث السيارة الذي أودى بحياة الأميرة ديانا عام 1997.
وقال ويليام: “عندما تعرضت والدتي للحادث، كنت في ذلك الوقت لازلت صغيرًا، فكان يبلغ عمري 15 عامًا”، معقبًا: “لم نستطع حمايتها، ونشعر وكأننا مدينون لها بعشرين عامًا لنذكر بها الجميع.”

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