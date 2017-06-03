“إمام مسجد” ينفذ حكما بحلف “اليمين” في قضية تزوير أوراق لبيع أرض من “وزير سابق”

كشف مصدر عن قبول “إمام مسجد” على حلف “اليمين”، بعد صدور حكم يُلزمه بذلك متى ما رغب “المدعي” في اليمين.

جاء ذلك على خلفية قضية بيع “أمام المسجد” أرض من “وزير سابق” تعود ملكيتها لـ”مواطن”، حيث اتهم إمام المسجد بتزوير أوراق بيع وشراء قطعة الأرض التي تقع في المدينة المنورة بقيمة بلغت 2.8 مليون ريال، وفقًا لـ “عين اليوم”.

يُذكر أن احد المواطنين كان قد تقدم بدعوى ضد الوزير السابق، اتهمه فيها بأنه اشترى من إمام مسجد عقار في المدينة المنورة عائد إلى والده، بموجب مستندات مزورة بمبلغ قدره 2.8 مليون ريال، وطلبت المحكمة إفادة الوزير السابق بشرائه الأرض “محل الخلاف” عن طريق شخص زور مستندات رسمية لبيعها.