 الجيش اليمني يطهر القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يطهر القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق تعز

الجيش اليمني يطهر القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق تعز
المناطق- اليمن

أكد قائد محور تعز اللواء خالد فاضل أن قوات الجيش اليمني طهرت القصر الجمهوري وحررت معسكر التشريفات من الميليشيا الانقلابية شرق تعز.
وقال في تصريحات بثتها اليوم وكالة الأنباء اليمنية “إن قوات الجيش مستمرة في التقدم حتى تحرير تعز من الانقلابيين”.
وكانت قوات الجيش اليمني قد شنت اليوم هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا وتمكنت من تحرير معسكر التشريفات واغتنام مدرعتين “بي أم بي” .

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