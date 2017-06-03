 كشافة عسير تحصد جائزة التميز في المشروع الوطني لحماية البيئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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كشافة عسير تحصد جائزة التميز في المشروع الوطني لحماية البيئة

كشافة عسير تحصد جائزة التميز في المشروع الوطني لحماية البيئة
المناطق- عسير

حصدت الإدارة العامة للتعليم بعسير ممثلة في كشافة المنطقة ، جائزة التميز في المشروع الوطني لحماية البيئة لعام  1438هـ ، وذلك بحضور مدير عام النشاط الطلابي في وزارة التعليم الدكتور عبد الحميد المسعود ، ونائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبد الله الفهد .

كما تم تكريم “3” فرق متميزة في حج عام 1437هـ  بقيادة الأستاذ علي العمري ، والأستاذ سعيد آل علوة ، والأستاذ هادي مسملي ، فيما تم تكريم رئيس النشاط الكشفي بتعليم المنطقة الأستاذ محمد الهزازي لقيادته معسكر عرفات ، ومشرف المركز الكشفي الأستاذ ناصر الأسمري .

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