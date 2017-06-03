 قراصنة يخترقون البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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قراصنة يخترقون البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن

قراصنة يخترقون البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن
المناطق- واشنطن

أقدم قراصنة إنترنت على اختراق البريد الإلكتروني لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة “الديلي بيست” الأمريكية الجمعة.

وقالت النسخة الإلكترونية للصحيفة إن القراصنة تمكنوا من اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن وحصلوا على وثائق رسمية من البريد، تتعلق بالتحركات الدبلوماسية والسياسية لدولة الإمارات.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم السفارة الإماراتية في واشنطن تأكيدها لعملية الاختراق الإلكتروني، مشيرة إلى أن عنوان البريد الإلكتروني يتعلق بالسفير العتيبة.

وبحسب ما نُشر؛ فإن مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم “جلوبال ليكس” أرسلت عينة من رسائل إلكترونية تم اختراقها من صندوق البريد الوارد من السفير يوسف العتيبة، إلى الصحيفة الأمريكية، تضم 55 صفحة من الوثائق، وقالت إنها ستنشر الوثائق في وقت لاحق اليوم.

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