وزير الدفاع الكويتي: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن بلادنا

قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، إن أمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي “جزء لا يتجزأ من أمن الكويت”، مؤكداً “تسخير كل الإمكانيات لخدمة الأشقاء في المملكة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجمعة، بمناسبة الزيارة التي أجراها الشيخ محمد الخالد للقوات الكويتية المشاركة في عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية، لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك.

ونقل البيان عن الشيخ محمد الخالد قوله: إن “ما حققته القوات المسلحة الكويتية من نتائج مشرفة تبعث بالفخر والاعتزاز على كل مواطن كويتي”، مشيداً بيقظة القوات، واستعدادها وتأهبها التامين للقيام بمهامها العسكرية بكل كفاءة واقتدار.

كما أثنى على الروح القتالية العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة الكويتية، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة، ودول (التعاون) والأمتين العربية والإسلامية.

وتقيم الكويت ودول الخليج عموماً على الدوام تمرينات عسكرية لمختلف قواتها البرية والبحرية داخلياً وخارجياً، ولها اتفاقيات عسكرية مع العديد من الدول ذات النفوذ العسكري الكبير، منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين؛ وذلك لتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.