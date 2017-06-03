 وزير الدفاع الكويتي: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن بلادنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الدفاع الكويتي: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن بلادنا العمل تحذر من حسابات وهمية تدعي تحديث بيانات الضمان قراصنة يخترقون البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن كشافة عسير تحصد جائزة التميز في المشروع الوطني لحماية البيئة الجيش اليمني يطهر القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق تعز “إمام مسجد” ينفذ حكما بحلف “اليمين” في قضية تزوير أوراق لبيع أرض من “وزير سابق” ابنا الأميرة ديانا في الذكرى الـ 20 لوفاتها : نشعر بالصدمة .. وبعد موتها وجهنا لأبينا هذا السؤال؟ الحازمي .. محافظاً لمحافظة خليص “القصبي” يُفاجئ متابعي “سيلفي” بحلقة عن “فتنة القطيف” تنفيذ “408” فعاليات خلال شهر رمضان في الفروع الإيوائية بالرياض السلمي .. وكيلاً لعمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة جوالة تنمية المخواة تنفذبرنامجا تدريبيا للمشاركين في خدمة المعتمرين

وزير الدفاع الكويتي: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن بلادنا

وزير الدفاع الكويتي: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن بلادنا
المناطق- الرياض

قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، إن أمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي “جزء لا يتجزأ من أمن الكويت”، مؤكداً “تسخير كل الإمكانيات لخدمة الأشقاء في المملكة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجمعة، بمناسبة الزيارة التي أجراها الشيخ محمد الخالد للقوات الكويتية المشاركة في عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية، لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك.

ونقل البيان عن الشيخ محمد الخالد قوله: إن “ما حققته القوات المسلحة الكويتية من نتائج مشرفة تبعث بالفخر والاعتزاز على كل مواطن كويتي”، مشيداً بيقظة القوات، واستعدادها وتأهبها التامين للقيام بمهامها العسكرية بكل كفاءة واقتدار.

كما أثنى على الروح القتالية العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة الكويتية، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة، ودول (التعاون) والأمتين العربية والإسلامية.

وتقيم الكويت ودول الخليج عموماً على الدوام تمرينات عسكرية لمختلف قواتها البرية والبحرية داخلياً وخارجياً، ولها اتفاقيات عسكرية مع العديد من الدول ذات النفوذ العسكري الكبير، منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين؛ وذلك لتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>