بالفيديو .. انفجار قوى يهز أحد مراكز التسوق في مدينة شيراز الإيرانية

هز انفجار “عنيف” مركزاً تجارياً بمدينة شيراز بمحافظة فارس جنوب إيران، أوقع قتلى ونحو 15 جريحاً.

ونقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية عن شهود عيان قولهم ” إن انفجارًا عنيفًا لم تعرف أسبابه وقع في مركز تجاري بمدينة شيراز في الساعة الواحدة بتوقيت طهران اليوم السبت، أوقع قتلى ونحو 15 جريحا”.

وأشارت مصادر إيرانية، إلى أن الانفجار تسبب بأضرار في المنازل والمحلات المجاورة للمركز التجاري.

وقال التلفزيون الرسمي، إن نحو 36 شخصاً أصيبوا بجروح بينهم 21 في حالة خطرة ونقلوا إلى مستشفى رجائي بمدينة شيراز.

وأضاف التلفزيون نقلاً عن هيئة الدفاع المدني، إن فرق الإنقاذ تحاول إنقاذ بعض المواطنين في المنازل المجاورة للمركز التجاري الذي وقع فيه الانفجار.