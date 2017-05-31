للجامعيين في أكثر من 70 تخصص.. وزارة الدفاع تعلن بدء القبول والتسجيل

أعلنت القوات المسلحة السعودية (اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع) عن فتح باب القبول والتسجيل لهذا العام (1438هـ) لخريجي الجامعات (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) للالتحاق بالخدمة العسكرية.

التخصصات المطلوبة

فيما اشترطت على المتقدم:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

– أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص طبيب عام وجراحة) عند بداية العام الدراسي، واحتساب مدة سنتين إضافية للحاصلين على شهادة الماجستير وخمس سنوات إضافية للحاصلين على شهادة الدكتوراه.

– أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالإنتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

– ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن (حسب الجدول الطبي).

– أن يكون غير متزوج من إمرأة أجنبية.

– الا يكون قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو وظيفة عسكرية (حالية أو سابقة).

– أن يكون قد أنهى فترة الإمتياز وذلك للتخصصات الطبية.

– أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية، الكشف الطبي، التزكية الأمنية .. وغيرها).

– أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض اخرى معدية.

– لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

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