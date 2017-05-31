علماء يتوصلون إلى “بوصلة” المخ !

توصل علماء جامعة أمستردام الهولندية إلى أن المخ يحتوي على “بوصلة طبيعية” لتحديد المواقع تشبه في عملها منظومة الملاحة الإلكترونية.

وتبين أن منطقة الحصين في الدماغ، المسؤولة عن الذاكرة طويلة الأمد، تساعدنا على تحديد وجهتنا، إذ يتباين النشاط الكهربائي للخلايا اعتمادا على الوجهة، فتنبهنا إذا كنا نتحرك بالاتجاه الصحيح أم لا، كما تساعد على تذكر أهم المعالم الرئيسية للطريق.

وتأكيدا على ذلك أوضحوا أن العديد ممن يتعرضون لحوادث تتضرر فيها مناطق من الدماغ، تحتفظ منطقة الحصين بالبوصلة، ما يجعلهم قادرين -حتى بعد الحادثة- على تحديد وجهتهم في المدينة أو المكان الذي يعيشون فيه.