 طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على عدة مناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قطر تدعم مشروعات إسرائيلية للتأثير اقتصادياً على السعودية والإمارات مقتل 44 عنصرا من الحرس الثوري وحزب الله في اليمن شاهد.. انفجار في مدينة شيراز الإيرانية بهذه الطريقة .. مواطنة تخفف آثار العلاج الكيميائي على مصابات السرطان طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على عدة مناطق واشنطن تفرض على طالبي التأشيرات تقديم حساباتهم على مواقع التواصل حكومة قطر والملالي وجهان لخيانة واحدة .. يسعيان لزعزعة أمن واستقرار المملكة علماء يتوصلون إلى “بوصلة” المخ ! للجامعيين في أكثر من 70 تخصص.. وزارة الدفاع تعلن بدء القبول والتسجيل بوتين: بشار الأسد ارتكب أخطاء كثيرة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي تنظم إدارة الحشود بالحرم المكي للعام الثالث مغردون: لم يصدق أحد خدعة اختراق وكاله الأنباء القطرية.. فأرادوا إثباتها باختراق حسابات تويتر !

طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على عدة مناطق

طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على عدة مناطق
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية ،الرياض ،القصيم ،حائل والمدينة المنورة) ، بينما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

وبين التقرير ان حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>