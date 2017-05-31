شاهد.. انفجار في مدينة شيراز الإيرانية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم ، أن انفجاراً وقع في متجر كبير في مدينة شيراز بجنوب إيران، ما أسفر عن إصابة 37 شخصاً، مضيفة أن تحقيقاً جارياً لمعرفة سبب الانفجار.

وأفادت التقارير أن الانفجار وقع الساعة 12.45 صباحاً بالتوقيت المحلي (2115 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لوكالة رويترز.

وقد سمع صوت الانفجار الذي كان قوياً جداً في كل مناطق شرق شيراز. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن رئيس مركز الإسعاف في إقليم فارس نفيه وجود حالات حرجة بين المصابين.

وقالت الوكالة إن الانفجار كان مدوياً، وإن جدران المتجر الكبير انهارت. ونقلت وكالة تسنيم عن مدير إدارة الإطفاء قوله إنه تم إخلاء المبنى، فيما يحقق خبراء لمعرفة سبب الحادث.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، لقطات فيديو قالوا إنها للانفجار المذكور في شيراز.