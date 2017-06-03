 استرجاع حساب وزير الخارجية البحريني بتويتر.. وهذا ما أكدته وزارته في بيان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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استرجاع حساب وزير الخارجية البحريني بتويتر.. وهذا ما أكدته وزارته في بيان

استرجاع حساب وزير الخارجية البحريني بتويتر.. وهذا ما أكدته وزارته في بيان
المناطق - وكالات

قالت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، إن حساب وزير خارجيتها، خالد آل خليفة، بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تم استرجاعه، لافتة إلى أن التغريدات التي نشرت بعد اختراقه نفذها قراصنة “بائسون،” وليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضحت الخارجية البحرينية في بيان: “تم اختراق حساب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية على تويتر صباح اليوم السبت من قبل جهة إرهابية قامت بنسب تغريدات ليس لها أي أساس من الصحة إلى معالي وزير الخارجية.”

وأضاف البيان: “تؤكد الوزارة بأنها تعمل حاليًا على استعادة حساب معالي وزير الخارجية على تويتر من سيطرة هذه المجموعة المخربة البائسة التي تخشى الحقيقة التي يتكلم بها وزير الخارجية عن تخريبهم وفضح إرهابهم المرفوض في كل محفل وبكل مناسبة، وأنها تتابع مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة من قام بهذا العمل الدنيء.”

ويذكر أن حساب الوزير البحريني وبعد اختراقه نشر سلسلة من التغريدات الطائفية والتي تهاجم النظام في البحرين والمملكة العربية السعودية، وتدعو بـ”الثأر” لما وصفته شهداء ثورة البحرين الكبرى.

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