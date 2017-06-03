 إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون

إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون
المناطق - واس

تمكّن جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (2.189.000) حبة، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.
وقال مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي : قَدِمت للجمرك شاحنة محمولة على إحدى “العبّارات” القادمة للميناء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخفية في مخبأ تم إعداده وتجهيزه في تجويف أرضية الشاحنة بحيث تم وضع جميع الكمية في هذا المخبأ.

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