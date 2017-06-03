سلال رمضانية لأسر السجناء بجازان

بمبادرة من أحد رجال الأعمال الداعمين للأنشطة التطوعية بمنطقة جازان بدأ القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم ) تحت إشراف الأستاذة عائشة بنت شاكر الزكري في توزيع كميات من السلال الغذائية لأسر النزلاء والنزيلات السعوديين بسجون المنطقة مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك .

ووفقاً للزكري فإن هذه الدفعة تشمل مائة وخمسين سلة تتكون من المواد الأساسية ومتطلبات الشهر الكريم ويتم صرفها بموجب كوبونات قيمة كل منها مائتين وخمسين ريالاً بالتنسيق مع إحدى المؤسسات التجارية بمدينة جازان .