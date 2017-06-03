 غدا.. الخدمة المدنية تستقبل طلبات الخريجين للتقدم على 271 وظيفة هندسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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غدا.. الخدمة المدنية تستقبل طلبات الخريجين للتقدم على 271 وظيفة هندسية

غدا.. الخدمة المدنية تستقبل طلبات الخريجين للتقدم على 271 وظيفة هندسية
المناطق - الرياض

تبدأ وزارة الخدمة المدنية يوم غد الأحد في استقبال طلبات الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك عبر نظام جدارة على موقع الوزارة الإلكتروني، الذي يستمر التقديم عليها حتى منتصف ليل يوم الثلاثاء المقبل الموافق هـ 11 / 9 / 1438هـ.
وكانت الوزارة قد دعت لتلك الوظائف يوم الخميس الماضي، الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، والتقديم على تلك الوظائف عبر نظام جدارة، بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 3 / 9 / 1438هـ، وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف التي يشملها الإعلان 271 وظيفة هندسية، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على الرابط التالي :
https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news143…

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