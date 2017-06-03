 تعاوني القريات يطلق رحلة العمرة الأولى لطلاب الدورات الشرعية لعام 1438هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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تعاوني القريات يطلق رحلة العمرة الأولى لطلاب الدورات الشرعية لعام 1438هـ

تعاوني القريات يطلق رحلة العمرة الأولى لطلاب الدورات الشرعية لعام 1438هـ
المناطق - عبدالعزيز المشيطي
سير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بالقريات مساء يوم السبت الموافق ٨-رمضان-١٤٣٨هـ ، رحلة العمرة الأولى لطلاب الدورات الشرعية للمشاعر المقدسة لأداء العمرة.
وصرح مدير توعية الجاليات اﻷستاذ فواز الملحم أن الرحلة استفاد منها “٤٥” شخصاً، حيث تكفل بنفقة رحلة العمرة رجل الأعمال / محمد جابي الرويلي  ,  سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل بموازين حسناته ، بالإضافة إلى تكليف داعية ومشرف من المكتب يرافقان الحملة، بحيث يقوم الداعية بإلقاء الدروس والمحاضرات الخاصة بالعمرة.
وتعتبر الرحلة الأولى التي نظمها المكتب خلال هذا العام، ومن بشائر الخير والبركة بشهر المبارك إسلام تسعة أشخاص من مختلف الجنسيات ، وهذه من ثمرات المخيم الرمضاني والذي ينظمه المكتب التعاوني ويحمل شعار إفطار ودعوة ” ١٢” ويستقبل مخيم الإفطار بمقراته الثلاثة أكثر من (١٤٧٠) شخصًا من المسلمين وغيرهم ويتخلله برامج دعوية مصاحبة لمخيم إفطار الصائمين يقدمها دعاة المكتب كالمحاضرات والمسابقات الدعوية قبيل الإفطار يتم توزيعها على الفائزون ، ولمن أراد الدعم والمشاركة بمشروع إفطار ودعوة (١٢) ، عبر الحساب التالي:
٩٠٨٠٠٠٠١١١٦٠٨٠١٠٨٠٩٨١٨

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