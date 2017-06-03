الأمير سعود بن نايف يوجه بتوفير العلاج المناسب لمريض السمنة وداء الفيل سعد آل حسن

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بتوفير العلاج المناسب لمريض السمنة وداء الفيل سعد آل حسن الذي ظهرت حالته في في أحد برامج التلفزيون السعودي.
وعبر المريض سعد حمود آل حسن عن سعادته عندما تلقى اتصالاً من إمارة المنطقة الشرقية يبلغه بتوجيه سمو أمير المنطقة بتوفير العلاج المناسب له، وقدم آل حسن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهه بعلاجه واهتمام سموه ومتابعته لحالته، مؤكداً أن اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بشؤون المواطنين في شتى المناطق أمرٌ لا يستغرب من قيادة هذه البلاد.
وكان فريقٌ طبي متخصص من مدينة الملك سعود الطبية بالرياض زار المريض أمس الأول بمنزله بمدينة الدمام وتأتي هذه الزيارة انفاذاً لتوجيه سمو أمير المنطقة بعد التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ، وقال استشاري جراحة الأوعية الدموية بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض أن الفريق الطبي حضر لمعاينة حالة المريض والتي تبين أنها علاجها سيكون بالعلاج الطبيعي المكثف، وسيواصلون العمل مع صحة الشرقية وبالتنسيق مع مدينة الأمير سلطان للتأهيل لاستكمال علاج حالة المريض.
من جهته قال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ومتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لحالة المريض سعد آل حسن ساهمت في تشكيل فريق طبي من مدينة الملك سعود الطبية وزيارة المريض لمتابعة الحالة بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية للبدء بالمرحلة العلاجية ، مؤكداً حرص سموه الدائم يحفظه الله على متابعة شؤون المرضى بالمنطقة وتوفير احتياجاتهم والوقوف على راحتهم ورعاية شؤونهم.
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