الأمير سعود بن نايف يوجه بتوفير العلاج المناسب لمريض السمنة وداء الفيل سعد آل حسن

وعبر المريض سعد حمود آل حسن عن سعادته عندما تلقى اتصالاً من إمارة المنطقة الشرقية يبلغه بتوجيه سمو أمير المنطقة بتوفير العلاج المناسب له، وقدم آل حسن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهه بعلاجه واهتمام سموه ومتابعته لحالته، مؤكداً أن اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بشؤون المواطنين في شتى المناطق أمرٌ لا يستغرب من قيادة هذه البلاد.

وكان فريقٌ طبي متخصص من مدينة الملك سعود الطبية بالرياض زار المريض أمس الأول بمنزله بمدينة الدمام وتأتي هذه الزيارة انفاذاً لتوجيه سمو أمير المنطقة بعد التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ، وقال استشاري جراحة الأوعية الدموية بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض أن الفريق الطبي حضر لمعاينة حالة المريض والتي تبين أنها علاجها سيكون بالعلاج الطبيعي المكثف، وسيواصلون العمل مع صحة الشرقية وبالتنسيق مع مدينة الأمير سلطان للتأهيل لاستكمال علاج حالة المريض.