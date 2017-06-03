 5 لقاءات في ختام تمهيدي ” رمضانية أمانة الاحساء ” 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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5 لقاءات في ختام تمهيدي ” رمضانية أمانة الاحساء ” 2017

5 لقاءات في ختام تمهيدي ” رمضانية أمانة الاحساء ” 2017
المناطق - الأحساء

وسط تنافس مثير من الفرق المشاركة اختتمت بطولة أمانة الاحساء الرمضانية لكرة القدم دورها التمهيدي بـ 5 لقاءات جاءت نتائجها على النحوالتالي ( فوز الطيور المهاجرة على شعلة هجر بهدف نظيف وبذات النتيجة تغلب العربي على منافسه الشارقة ، بينما تعادل فريقا اولمبي الكلابية والتقدم بهدفين لمثلهما ، وسام الجفر 2 ×السالمية 1، الولاية 4×السلام 1 ) ، وذلك على ملعب منتزه الملك عبدالله البيئي ، وشهدت لقاءات البطولة مشاركة طواقم تحكيمية معتمدة من ابرزهم الحكمين الدوليين شكري الحنفوش ومحمد الهويش .

الجدير ذكره ان البطولة تُنظم من قبل أمانة الاحساء بالشراكة مع الغرفة التجارية ومكتب الهيئة العامة للرياضة في المحافظة بمشاركة 24 فريقاً يمثلون المدن والبلدات ، على ان تُختتم البطولة في الـ 20 من رمضان .

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