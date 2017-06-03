 “العمل” تبرم اتفاقية تعاون مع “بنيان الخيرية” لتسكين وإيواء المحتاجين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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“العمل” تبرم اتفاقية تعاون مع “بنيان الخيرية” لتسكين وإيواء المحتاجين

“العمل” تبرم اتفاقية تعاون مع “بنيان الخيرية” لتسكين وإيواء المحتاجين
المناطق - واس

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول (الخميس)، في مقر الوزارة بالرياض اتفاقية تعاون مع جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس ماجد العصيمي، فيما وقعها من جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة الأستاذة ندى البواردي.

وتهدف اتفاقية التعاون، إلى تسكين وإيواء المستهدفين الذين تثبت حاجتهم الماسة للسكن، وكذلك توعيتهم وإرشادهم وتثقيفهم وتعليمهم، وإعانتهم على العمل خلال مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الاجتماعية الممكنة لهم.

وبموجب الاتفاقية سيتعاون الطرفان في دعم ومساعدة الفئات المستحقة من المجتمع، وتنفيذ برنامج “مكِن 2” والذي يستهدف إسكان الأيتام (مجهولي الأبوين) والأرامل والمطلقات والأسر المهجورة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمليك هذه الفئة مساكن ملائمة، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والعيش الآمن والاندماج المجتمعي لتلك الفئات، ومساعدتهم في تحسين وضعهم المعيشي.

وسيعمل الطرفان معًا على توفير المساكن المناسبة والملائمة، والرعاية الاجتماعية والتعليمية والمهنية والتوظيفية للفئة المستهدفة التي لا يتوفر لديها سكن مناسب، وتهيئتها بالمتطلبات الأساسية وسد حاجات المستفيدين وإعانتهم على العيش الكريم والكسب الحلال، في ظل رعاية اجتماعية تنموية تحقق لهم الاستقرار الأسري والاندماج المجتمعي. كما سيجري العمل على تحويل هذه الفئة من فئة محتاجة إلى فئة تعتمد على ذاتها، ومساعدتهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع ليخدموا أنفسهم وأهليهم ومجتمعهم.

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