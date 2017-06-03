برامج نادي الأحساء الأدبي للأسبوع الثاني من رمضان

يقيم نادي الأحساء الأدبي خلال الأسبوع القادم مجموعة من المناشط الثقافية الأدبية يبدأ أولاها يوم غد الأحد 9 رمضان

حيث سيكون الجميع مع موعد في احتفاء بمجموعة من إصدارات النادي حيث سيتحدث عنها مؤلفيها وبعد ذلك يقومون بتوقيعها للحضور وهؤلاء المؤلفين هم: أ.د. إبراهيم كايد، د. علي الدروروة، محمد الشمري ، ماجد الغامدي.

وكذلك سوف يعقد في نفس اليوم الأمسية المؤجلة من الأسبوع الماضي بسبب الظروف الجوية في المنطقة وهي محاضرة عن السمنة وأخطارها للدكتور ياسر إبراهيم

أما يوم الثلاثاء 11 رمضان فستكون مثقفات الأحساء مع موعد في لقائهم الشهري

والأربعاء 12 رمضان في ديوانية المثقفات وحديث عن المسلسلات الرمضانية وأثرها على المشاهد، وقد كان مقررًا أن يكون أحد المتحدثين هو الفنان إبراهيم الحساوي الذي اعتذر نظرًا لظرف طارئ ولهذا سيكون المتحدثين هم الفنان راضي المهنا، والمخرج علي الشويفعي.

اما يوم الخميس 13 رمضان فحفل تكريمي للأديب والمؤرخ الأحسائي الكبير الشيخ جواد الرمضان وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز الجبر بالنادي.