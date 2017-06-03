محافظة أحد رفيدة تشيع جثمان الشهيد لاحق الشواطي

تقدم محافظ أحد رفيدة سعيد علي بن دلبوح وبحضور قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله بن صالح القفاري ، مئات المصلين من المدنيين والعسكرين في صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن الرقيب أول لاحق فيصل الشواطي وذلك في جامع بن صمان بمحافظة أحد رفيدة فيما وري جثمانه الثرى في مقبرة حي لزمة في المحافظة . وقالت زوجته نورة بنت لاحق القحطاني” أن زوجي لقي ربه مدافعا عن دينه ومليكه ووطنه في منطقة جازان ،وله من الأبناء 4 ، ( فيصل ومهند ورنيم وأنس ) . وأضافت ، ودموعها تنهمر من على جبينها لفراق شريك حياتها : أسأل الله له الرحمة والمغفرة و أن يجمعنا به في جنات الفردوس .