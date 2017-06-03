جمعية (فلذاتنا) لرعاية الأيتام بالمذنب تقيم غدا حفل الافطار الرمضاني بحضور محافظ المذنب

تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة المذنب (فلذاتنا) يوم غد الاحد حفل الأقطار الرمضاني الجماعي السنوي لابنائها الأيتام ممن ترعاهم الجمعية وتقدم لهم خدماتها.

ومن المقرر ان يرعى الحفل محافظ المذنب المكلف سليمان التويجري بمشاركة وحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية ورجال الاعمال وممثلي وسائل الاعلام والصحافة والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بمنطقة القصيم.