 جمعية (فلذاتنا) لرعاية الأيتام بالمذنب تقيم غدا حفل الافطار الرمضاني بحضور محافظ المذنب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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جمعية (فلذاتنا) لرعاية الأيتام بالمذنب تقيم غدا حفل الافطار الرمضاني بحضور محافظ المذنب

جمعية (فلذاتنا) لرعاية الأيتام بالمذنب تقيم غدا حفل الافطار الرمضاني بحضور محافظ المذنب
المناطق - المذنب

  تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة المذنب (فلذاتنا) يوم غد الاحد حفل الأقطار الرمضاني الجماعي السنوي لابنائها الأيتام ممن ترعاهم الجمعية وتقدم لهم خدماتها.
ومن المقرر ان يرعى الحفل محافظ المذنب المكلف سليمان التويجري بمشاركة وحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية ورجال الاعمال وممثلي وسائل الاعلام والصحافة والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بمنطقة القصيم.

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