حرب “تويترية” بين ترامب وماكرون.. وفرنسا ترد بالفيديو!

بعد انسحاب أمريكا، الخميس، من اتفاقية باريس للمناخ، هبت موجة من الانتقادات الأوروبية تجاه الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إلا أن أطرف التعليقات أتت من الجانب المعني الأول وهو فرنسا.

فقد أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أن نظيره الأميركي دونالد ترامب ارتكب خطأ تاريخياً بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ودعا علماء المناخ ورجال الأعمال الأميركيين المحبطين للمجيء إلى فرنسا والعمل فيها.

وخاطب ماكرون المدافعين عن المناخ قائلاً “لنجعل كوكبنا عظيماً مجدداً”، مقتبسا شعار ترمب الشهير الذي استخدمه خلال حملته الانتخابية، “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً”.

إلى ذلك، نشرت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة فيديو يفند الوقائع، التي أوردها ترامب فيما يخص اتفاقية باريس للمناخ.

وبما يشبه حرب فيديوهات، نشرت الوزارة على حسابها الرسمي على “تويتر” فيديو يرد على فيديو سابق نشره البيت الأبيض.

وكان البيت الأبيض، نشر الخميس، تغريدة تقول “اتفاقية باريس صفقة سيئة لأمريكا” مرفقة بفيديو يشير إلى أن اتفاقية المناخ تضرب التنافسية الأيريكية والوظائف، وقد تم “التفاوض حولها بشكل سيئ” من قبل الرئيس السابق باراك أ#وباما، كما أن الاتفاقية تحقق القليل للبلاد.

The Paris Accord is a bad deal for Americans, and @POTUS‘ action today is keeping his promise to put American workers first. pic.twitter.com/YfbnaymerP

— The White House (@WhiteHouse) June 1, 2017