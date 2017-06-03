 هكذا تصنع من الليمون سلاحاً قوياً للقضاء على الجراثيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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هكذا تصنع من الليمون سلاحاً قوياً للقضاء على الجراثيم

هكذا تصنع من الليمون سلاحاً قوياً للقضاء على الجراثيم
المناطق - الرياض

وغالباً ما يُستفاد منه للقضاء على البكتيريات والجراثيم. لعلكم لا تعرفون أن الحامض يساعد في إزالة الروائح الكريهة من المطبخ، كما أنه يدمر البكتيريا والجراثيم التي تتواجد على أسطح المطبخ.

اقطعوا ليمونة حامضة إلى 4 أجزاء ولكن لا تقصوها كلياً، أي لا تفصلوا أجزاءها عن بعضها. رشوا بعض الملح على الليمونة الحامضة وضعوها في المطبخ.

هذه الحيلة ستساعدكم في القضاء على الروائح الكريهة، كما ستساعدكم كما قلنا من قبل، في القضاء على البكتيريا والجراثيم. يمكنكم أيضاً استعمال الليمون الحامض لإعداد معقم قوي. كيف؟

اعصروا 3 ليمونات حامضة واخلطوا عصيرها مع بعض الصابون السائل والملح، بعد ذلك ضعوا المزيج في قنينة ماء، واستعملوها للقضاء على البكتيريا والفيروسات والجراثيم.

هذه الحيلة اليدوية تزودكم بنتائج عظيمة وبمنتجات طبيعية بديلة عن المواد الكيميائية التقليدية المستعملة في المطبخ.

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