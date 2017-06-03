الجيش الباكستاني يعلن عن مقتل خمسة جنود هنود خلال تبادل لإطلاق النار

قال الجيش الباكستاني إن قواته ردت بقوة على هجوم شنته القوات الهندية، السبت، على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وقتلت خمسة جنود هنود.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار بإطلاق النار على قطاع “تته باني” الواقع في الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وهو ما تطلب ردا باكستانيا أدى لمقتل 5 جنود من عناصر الجيش الهندي وتدمير النقطة العسكرية التي أطلقت منها القوات الهندية النار.