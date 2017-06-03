 غدا.. مشاورات سياسية “هامة” بين الرياض و القاهرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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غدا.. مشاورات سياسية “هامة” بين الرياض و القاهرة

غدا.. مشاورات سياسية “هامة” بين الرياض و القاهرة
المناطق - الرياض

تستضيف القاهرة، يوم الأحد، وزير الخارجية عادل الجبير لإجراء مشاورات سياسية “هامة” مع الرياض، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال البيان إن اللقاء سيستعرض الوضع في سوريا واليمن، ومكافحة الإرهاب بشكل عام، لا سيما في ظل عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن ورئاستها لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.

وتعد زيارة الجبير لمصر الأولى منذ آخر زيارة له مع الملك سلمان بن عبد العزيز في أبريل/نيسان 2016.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، عقدا في شهر أبريل/نيسان الماضي، قمة ثنائية في الرياض، ناقشا خلالها القضايا السياسية ومكافحة الإرهاب والتعاون الاستراتيجي، وذلك بعد عام شهد تباينا في وجهات النظر بين البلدين، وهجوما متبادلا في وسائل الإعلام.

كما شارك الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض، في مايو/أيار الماضي، لبحث عدة قضايا، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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