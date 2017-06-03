تحطم طائرة تابعة للامم المتحدة جنوب الصومال

أعلنت الأمم المتحدة أن طائرة تابعة لها تحطمت، اليوم السبت، خلال هبوطها في جنوب الصومال.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدثة باسم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، آمور ألماغرو، قولها: “تحطمت طائرة شحن متوسطة الحجم تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، خلال هبوطها في مطار غارباهاري جنوب الصومال”.

وشددت المسؤولة على أن الطائرة ” كان على متنها 4 أشخاص لم يصابوا جراء الحادث، وصحتهم لا يهددها شيء”، لكنها أضافت أن الطائرة تعرضت لأضرار كبيرة”.

من جانبها، أوضحت الوكالة الصينية أن الطائرة سقطت على سقف منزل قريب من مدرج المطار، لم يكن فيه أحد خلال السقوط، وأن الحادث وقع في محافظة غيدو، مشيرة إلى أن الطائرة مخصصة لتنفيذ رحلات عارضة.