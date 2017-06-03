 هيئة الاستثمار: شركة مونسانتو الأمريكية لم تبدأ نشاطها في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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هيئة الاستثمار: شركة مونسانتو الأمريكية لم تبدأ نشاطها في المملكة

هيئة الاستثمار: شركة مونسانتو الأمريكية لم تبدأ نشاطها في المملكة
المناطق - الرياض

إشارة إلى ما تم التطرق إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن شركة مونسانتو الأمريكية لم تبدأ بمزاولة أعمالها لم تستكمل شركة مونسانتو الأمريكية الإجراءات النظامية التي تخولها ممارسة نشاطاتها في المملكة، وأوضحت الهيئة أن الشركة لم تستكمل الإجراءات النظامية التي تخولها ممارسة نشاطاتها في المملكة.
وتوضح الهيئة أن الأنشطة الاستثمارية التي يتم التصريح لها بالعمل في المملكة تخضع لمراقبة دقيقة من جميع الجهات المتخصصة ذات العلاقة، ولن يسمح للشركة بمزاولة أعمالها إلا بموافقة الجهات ذات الاختصاص في المملكة وأهمها وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، والاستعانة بمراكز البحوث الدولية وبيوت الخبرة العالمية لمعرفة مدى سلامة منتجاتهم.
وبدروها، تمنع المؤسسة العامة للحبوب استيراد أي حبوب (قمح أو شعير) من بذور معدله وراثيا، ويتطلب تقديم شهادة معتمدة من البلد المصدر مع كل شحنة مستوردة.
يشار إلى أن نظام الهيئة العامة للاستثمار يُلزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

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