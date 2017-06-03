 إلتماس كهربائي يتسبب في حريق منزل بمحافظة ضباء . | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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إلتماس كهربائي يتسبب في حريق منزل بمحافظة ضباء .

إلتماس كهربائي يتسبب في حريق منزل بمحافظة ضباء .
المناطق_تبوك
أوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام علي المسعودي انه ورد بلاغ في  تمام الساعة (13:07) من مساء اليوم  السبت عن حادث حريق في منزل بحي المطار بمحافظة ضباء  وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول  أتضح ان الحادث عبارة عن حريق في غرفه تستخدم للتخزين في الدور الارضي من عمارة مكونة من طابقين، وانتقل الحريق الى شقه مجاورة عن طريق المنور، وتم اخماد الحريق ومنع انتشارة ولم ينتج عن الحادث اي حالات اصابة او وفيات ولله الحمد .
ومن خلال المعاينة اتضح للمختصين بالتحقيق لدينا ان سبب الحادث إلتماس كهربائي في التوصيلة الكهربائية.
والدفاع المدني بمنطقة تبوك يتمنى السلامة للجميع ويهيب الأخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وذلك بإتباع وسائل السلامة الكهربائية المنزلية بشكل مستمر.

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