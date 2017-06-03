بالفيديو: مقطع تبادل التحية بين الحمامة و “بوتين” معدل وليس حقيقي

تداول عدد من المغردين عبر “تويتر” وباقي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم مقطع فيديو للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” وهو يتبادل التحية مع حمامة أثناء عبورها من أمامه وهو يسير برفقة مطران الكنيسة الأرثوذكسية القديمة “كورنيليوس”، حيث أثار المقطع عاصفة من التعليقات بين وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو الرئيس بوتين وهو يمد يده للحمامة في حين قامت بالرد عليه برفع جناحها الأيسر لتبادله التحية، وقد حصل الفيديو على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي على العديد من الإعجابات والمشاركات، في حين اقترح بعض المستخدمين أن من ألقى التحية على الرئيس الروسي في الواقع ليس حمامة، وإنما ضابط سري في المخابرات.

وفي الحقيقة أن هذا المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ليس صحيحاً، حيث تم إجراء بعض التعديلات على المقطع الحقيقي من قب مجهولين، حيث أظهر المقطع قبل التعديل أن الحمامة كانت تسير بوضع طبيعي ولم ترفع جناحها حتى نهاية المقطع ومغادرة “بوتين” ومرافقه، فيما ظهر التعديل وهي ترفع جناحها..