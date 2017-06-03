 أمن الطرق بالجوف تواصل جهودها على الطرق وتقيم وجبات إفطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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أمن الطرق بالجوف تواصل جهودها على الطرق وتقيم وجبات إفطار

أمن الطرق بالجوف تواصل جهودها على الطرق وتقيم وجبات إفطار
المناطق_محمد الحسن

أقامت قوة أمن الطرق بالجوف عدة وجبات إفطار جماعية لأفرادها
وللمسافرين على الطرق مؤكدين قربهم من مرتادي الطرق باعثين برسائل اطمئنان لكل من شاهدهم وقابلهم .
وتواصل دوريات أمن الطرق بمنطقة الجوف جهودها للحفاظ على أمن الطرق ومراقبة السرعة وتلقي البلاغات وتمريرها للجهات ذات العلاقة لاتخاذ اللازم حيالها .
وكغيرهم من أجهزة الأمن ذات العلاقة لك يثنيهم الصيام عن مواصلة تلك الجهود، حيث يقف قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف العقيد بدر بن ساير الشمري في مقدمة ضباط وأفراد القوة في المنطقة لرصد الملاحظات على الطرق ووضع العديد من نقاط التهدئة والفرز للتأكد من سلامة إجراءاتهم.
وأمن الطرق يقومون بمسؤليات وواجبات إنسانية أيضاً على طول الطرق الشاسعة فهم رفيق المسافر في هذه الطرق الشاسعة حيث يتواجدون أمامك على إمتداد الطرق الخارجية في مملكتنا الحبيبة .

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