أعلن عزمي بشارة مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن اعتزاله العمل السياسي، وتفرغه للبحث والكتابة.
وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تقرر ترك ما تبقى من العمل السياسي المباشر للتفرغ للبحث والكتابة والإنتاج الفكري، فهو الأهم والملحّ والممكن في هذه الظروف”.
وتابع: “فتتبعك السياسة، تلاحقك إلى عزلتك لنفس أسباب ابتعادك عنها،، قتل العقل وتهميش الصراع على الحرية والعدالة، وتلويث كل شيء بالطائفية والعنصرية والعنف الأهلي وسياسات المحاور والإرهاب الجسدي والفكري”.
عزمي بشارة يعلن اعتزال العمل السياسي والتفرغ للبحث والكتابة
أعلن عزمي بشارة مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن اعتزاله العمل السياسي، وتفرغه للبحث والكتابة.
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