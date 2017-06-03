 عزمي بشارة يعلن اعتزال العمل السياسي والتفرغ للبحث والكتابة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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عزمي بشارة يعلن اعتزال العمل السياسي والتفرغ للبحث والكتابة

عزمي بشارة يعلن اعتزال العمل السياسي والتفرغ للبحث والكتابة
المناطق_متابعات

أعلن عزمي بشارة مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن اعتزاله العمل السياسي، وتفرغه للبحث والكتابة.
وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تقرر ترك ما تبقى من العمل السياسي المباشر للتفرغ للبحث والكتابة والإنتاج الفكري، فهو الأهم والملحّ والممكن في هذه الظروف”.
وتابع: “فتتبعك السياسة، تلاحقك إلى عزلتك لنفس أسباب ابتعادك عنها،، قتل العقل وتهميش الصراع على الحرية والعدالة، وتلويث كل شيء بالطائفية والعنصرية والعنف الأهلي وسياسات المحاور والإرهاب الجسدي والفكري”.

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