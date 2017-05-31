وكيل امارة المدينة المنورة يؤدي صلاة الميت على العريف سعد الحربي

أدى وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب محمد السهلي، عقب صلاة الفجر اليوم صلاة الميت على العريف سعد مرشود عتيق الحربي أحد منسوبي القوات المسلحة بنحران الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة، أثناء دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي، وذلك في المسجد النبوي .

ونقل وكيل الإمارة تعازي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة ، لأسرة الشهيد سائلا المولى عز وجل أن يتقبله في الشهداء والصالحين .

وعبرت أسرة الشهيد الحربي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه، ووكيل الإمارة، ومن شاركهم العزاء في فقيدهم، سائلين المولى جل وعلا أن يجزي الجميع الأجر والمثوبة