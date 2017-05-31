 لجنة تنظيم الممرات بالمسجد النبوي تشرف على حركة الزائرين وتيسير الحشود | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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لجنة تنظيم الممرات بالمسجد النبوي تشرف على حركة الزائرين وتيسير الحشود

لجنة تنظيم الممرات بالمسجد النبوي تشرف على حركة الزائرين وتيسير الحشود
المناطق_المدينة

باشرت لجنة تنظيم الممرات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم أعمالها في الاشراف على تنظيم حركة الزائرين في ممرات المسجد النبوي والساحات وتيسير الحشود أثناء تزايد الأعداد والتأكد من ضوابط السلامة الواجب إتباعها في عمليات التنظيم .
وأوضح رئيس لجنة تنظيم الممرات سلامة بن سليمان الجهني أن اللجنة تُعنى بالإشراف على آلية التعامل مع الحشود وإرشاد المصلين والمعتمرين والحجاج وتسهيل وصول المصلين لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات ، كما تعمل اللجنة على متابعة انسيابية الممرات والمساندة بما يتطلب للمحافظة على جهود القائمين عليها وعدم السماح بالجلوس أو الصلاة فيها ليصل الجميع لأماكن الصلاة بيسر وسهولة وتمكين الفِرَق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المَرَضية التي تحتاج إلى التدخل السريع

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