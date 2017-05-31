 حرس الحدود الأردني يصد محاولة استهداف مواقعه الأمامية بالركبان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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حرس الحدود الأردني يصد محاولة استهداف مواقعه الأمامية بالركبان

حرس الحدود الأردني يصد محاولة استهداف مواقعه الأمامية بالركبان
المناطق_متابعات

أعلنت مصادر عسكرية أردنية عن إحباط محاولة ثلاثة أشخاص اقتحام الحدود الأردنية بقصد استهداف المواقع الأمامية لحرس الحدود الأردنية بالقرب من مخيم الركبان.

وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية في بيان صحفي اليوم بأنه في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، حاولت ثلاث دراجات نارية يستقلها مسلحون من التنظيمات الارهابية وقادمة من الاراضي السورية باتجاه الاراضي الأردنية استهداف المواقع الأمامية لحرس الحدود بالقرب من مخيم الركبان الواقع على الجانب السوري من الحدود بين الأردن وسوريا.

وأضاف المصدر أن دوريات حرس الحدود اشتبكت مع راكبي الدراجات حيث تم تدمير الدراجات وقتل المسلحين، فيما أصيب أحد أفراد دوريات حرس الحدود وهو الجندي الاول حمزة محمد أحمد القضاة بيده وتم تقديم الإسعافات اللازمة له وحالته العامة مستقرة .

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية بكافة تشكيلاتها وصنوفها ستردع بالقوة وبلا هوادة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الاْردن واستقراره.

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