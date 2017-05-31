اعتماد نظام المقررات في 22 مدرسة ثانوية بالرياض

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع نظام المقررات لـ22 مدرسة ثانوية بالرياض .

ودعا المانع جميع الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام المعنية اتخاذ الإجراءات المنظمة لفتح وعمل تلك المدارس للقيام برسالتها القيمة .

وفيما يلي أسماء المدارس :

(بنين) : كل من مدرسة زهير بن قيس، الصديق ،القادسية، القاسم بن سلام، يزيد بن معاوية، النجاشي، ثادق، الأرقم الأهلية، الجيل الأهلية، شروق المعرفة الأهلية، المتقدمة الأهلية (بحي الشهداء).

(بنات) : كل من المدرسة 90، 106 ، 137 ، الابتكارية الأهلية(حي اشبيليا)، ابن خلدون الأهلية(حي المنار) ، الأجيال الأهلية ، أجيال الحضارة الأهلية ، التعلم الذكي الأهلية، الصدارة الأهلية، المتقدمة الأهلية(بحي الشهداء) ، اليمامة الأهلية.