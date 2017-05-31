 اعتماد نظام المقررات في 22 مدرسة ثانوية بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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اعتماد نظام المقررات في 22 مدرسة ثانوية بالرياض

اعتماد نظام المقررات في 22 مدرسة ثانوية بالرياض
المناطق_الرياض

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع نظام المقررات لـ22 مدرسة ثانوية بالرياض .
ودعا المانع جميع الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام المعنية اتخاذ الإجراءات المنظمة لفتح وعمل تلك المدارس للقيام برسالتها القيمة .
وفيما يلي أسماء المدارس :
(بنين) : كل من مدرسة زهير بن قيس، الصديق ،القادسية، القاسم بن سلام، يزيد بن معاوية، النجاشي، ثادق، الأرقم الأهلية، الجيل الأهلية، شروق المعرفة الأهلية، المتقدمة الأهلية (بحي الشهداء).
(بنات) : كل من المدرسة 90، 106 ، 137 ، الابتكارية الأهلية(حي اشبيليا)، ابن خلدون الأهلية(حي المنار) ، الأجيال الأهلية ، أجيال الحضارة الأهلية ، التعلم الذكي الأهلية، الصدارة الأهلية، المتقدمة الأهلية(بحي الشهداء) ، اليمامة الأهلية.

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