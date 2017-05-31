 378 طالبة يجتزن اختبار القدرات العقلية المتعددة بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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378 طالبة يجتزن اختبار القدرات العقلية المتعددة بتعليم عسير

378 طالبة يجتزن اختبار القدرات العقلية المتعددة بتعليم عسير
المناطق_عسير

هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، الطالبات المجتازات لاختبار مقياس موهبة ” مقياس القدرات العقلية المتعددة ” للعام الدراسي الحالي ، مثمنا دور إدارة الموهوبات بتعليم المنطقة ، والمدارس والمكاتب التي عملت على تنفيذ مشروع التعرف على الموهوبين والموهوبات  .

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم المنطقة الأستاذة نجلاء الرفيدي ، أن عدد الطالبات المجتازات للاختبار بلغن “378” طالبة من مدارس المنطقة ، مشيرة إلى أن إدارة الموهوبات عملت على تطبيق برنامج التعرف على الموهوبات في المدارس ، وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهن

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