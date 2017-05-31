 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الرائد العامري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الرائد العامري

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الرائد العامري
المناطق_أمل بهكلي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- لأسرة الرائد عبدالله بن شيبان العامري ، أحد منسوبي القوات المسلحة ” رحمه الله ” الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي .
كما نقل سموه تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان .
وعبّر سموه أثناء زيارته مساء اليوم لأخ الشهيد فضيلة رئيس محكمة الإستئناف بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري في منزله بمدينة جيزان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
من جانبهم عبر الشيخ العامري وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها في كل مكان ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

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