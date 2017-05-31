 المسؤولية الاجتماعية بتبوك تطلق برنامج المتطوع الصغير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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المسؤولية الاجتماعية بتبوك تطلق برنامج المتطوع الصغير

المسؤولية الاجتماعية بتبوك تطلق برنامج المتطوع الصغير
المناطق_تهاني الجهني
أطلقت  لجنة المسؤولية الاجتماعية أمس الجمعة برنامج المتطوع الصغير والذي يأتي بالتعاون مع جمعية الأميرة العنود الخيرية بقيادة المدربة رنين السريعي ومشاركة خمسة عشر طفل في مركز صوت الفجر وذلك لمدة أربعة أيام.
ويهدف  البرنامج إلى تطوير المهارات الحياتية للأطفال و تطبيق برنامج منيع  لتنمية مهارات الطفل  وتعزيز المناعة الفكرية والمعلوماتية والتزويد  بمهارات الوقاية الفكرية والمعلوماتية وتنظيم الأسئلة  الذاتية تجاه مصادر المعلومات، وتنظيم العلاقات مع الآخرين عبر الشبكات والتطبيقات، وذلك عن طريق منتجات للطفل تتنوع بين منتجات تدريبية وترفيهية وتوعوية.
أكد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية محمد البلوي على حرص اللجنة لتقديم برامجها لكافة شرائح المجتمع معبراً عن شكره الخالص للمدير التنفيذي لمركز صوت الفجر

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