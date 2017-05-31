جمل سائب يصطدم بسيارة إسعاف في تبوك

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك أنه عند الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت الموافق 8-9-1438هـ وقع حادث تصادم لسيارة اسعاف تابعه لصحة تبوك بجمل سائب على طريق حالة عمار بالقرب من ذات الحاج أثناء مهمة نقل مريضة من مركز صحي حالة عمار الى احد مستشفيات تبوك .

واوضح المتحدث الاعلامي لصحة تبوك عطاالله بن محمد العمراني ان الحادث اسفر عن اصابة اربعة أشخاص وهم المريضة المحولة وخادمة كانت ترافقها اضافة الى الممرض وسائق الاسعاف .

وبين العمراني ان حالة المريضة والخادمة وسائق الاسعاف وصفت حالتهم الصحية بالمستقرة وتم نقلهم الى طوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي , في حين الحالة الرابعة وهي للممرض وصفت حالته بالحرجة وتم نقله الى مستشفى الملك خالد .

وقد تابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي الحادث حيث أطمأن على حالة المصابين .

وقد شاركت فرقتان من هيئة الهلال الاحمر السعودي وفرقة اسعاف من صحة تبوك في نقل المصابين