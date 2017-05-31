سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ترمب يؤمن بتغير المناخ

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب “يؤمن بتغير المناخ”، وقالت هيلي في مقتبسات من مقابلة بثتها شبكة تلفزيون (سي.ان.ان) اليوم السبت “الرئيس ترمب يؤمن بأن المناخ يتغير وبأن (مصادر) التلوث جزء من المعادلة”، ومن المقرر إذاعة المقابلة في برنامج (ستيت أوف ذا يونيون) على (سي.ان.ان) غدا الأحد.

وأعلن ترمب يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس الخاصة بتغير المناخ تنفيذا لوعد قطعه أثناء حملته الانتخابية تحت شعار (أمريكا أولا).