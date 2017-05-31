فريق فيصل الوفاء التطوعي في بادرة رمضانيه تستحق الثناء

في بادرة تستحق الثناء والتقدير يقوم فريق فيصل الوفاء التطوعي ضمن أعماله التطوعية لرمضان هذا العام بجمع المصاحف التالفه والقديمه من المساجد، ويتم ارسالها لمركز تجديد المصاحف وفي توضيح للمشرف العام على فريق فيصل الوفاء التطوعي الإعلامي أحمد العلولا.

أوضح أعمال فريق فيصل الوفاء التطوعي متعدده المجالات تطوعيا لخدمة الوطن والمواطن ومن أولوياتنا في فريق فيصل خدمة المجال الديني ولعل لنا بسنوات الماضيه عمل في ذلك وهذا العام عملنا ومبادرة جمع المصاحف التالفه سوف يليها اعمال ففريق فيصل الوفاء الخطوات مستمره نحو الأمام بالأعمال التطوعيه