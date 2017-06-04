رسميا.. الهلال يوقع مع مختار فلاتة براتب 3.5 مليون ريال سنويا

وقع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد مساء يوم السبت مع اللاعب مختار فلاتة، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بدءا من الموسم الرياضي المقبل 2017/2018 براتب سنوي يبلغ 3.5 مليون ريال سنويا وذلك بعد أن أتم مجلس إدارة الهلال إجراءات تسجيله في كشوفات النادي، حيث التقى رئيس نادي الهلال بفلاتة مساء اليوم في مكتب رئيس النادي بمبنى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر النادي بحضور مدير الاحتراف بالنادي تركي المسند والمستشار القانوني للاعب فهد بارباع.