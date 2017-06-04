 الشرطة تهرع إلى جسر لندن بعد تقارير عن واقعة دهس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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الشرطة تهرع إلى جسر لندن بعد تقارير عن واقعة دهس

الشرطة تهرع إلى جسر لندن بعد تقارير عن واقعة دهس
المناطق_متابعات

هرعت الشرطة البريطانية إلى موقع حادث على جسر لندن اليوم السبت بعد أن قال شهود إن سيارة فان دهست بعض المارة.
وقالت الشرطة إنها تتعامل مع حادث دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل. وقال صحفي من رويترز قرب الموقع إنه شاهد عشر سيارات شرطة تتجه صوب جسر لندن.
وقالت شاهدة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنها رأت سيارة فان بيضاء اللون تدهس المارة. وأضافت الشاهدة أن السيارة أصابت خمسة إلى ستة أشخاص.وأغلقت هيئة النقل محطة جسر لندن بناء على طلب الشرطة.

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