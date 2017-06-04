 وفاة والدة المبتعث المتوفى في أمريكا حزناً على فراقه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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وفاة والدة المبتعث المتوفى في أمريكا حزناً على فراقه

وفاة والدة المبتعث المتوفى في أمريكا حزناً على فراقه
المناطق_الرياض

توفيت بعد مغرب يوم السبت والدة المبتعث المتوفى الأربعاء الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية حسن أحمد جواد الحسن، وذلك تأثراً بوفاة ابنها قبل نحو 72 ساعة، في حادثة أصابت أهالي بلدة التويثير والمجتمع في الأحساء بالألم والحزن.

وأبلغ “الرياض” أديب الحسن ابن عم المتوفى أنه وبعد تناول والدة حسن مائدة إفطار اليوم شعرت بالتعب، ليتم نقلها إلى المستشفى على الفور، إلا أن القدر لم يمهلها لتفارق روحها وتخلف ورائها الحزن في قلوب زوجها وأبنائها وأقاربها.

وكان من المقرر استقبال جثمان حسن يوم غدٍ الاثنين عبر مطار الملك فهد بالدمام بعد اكتما إنهاء إجراءات نقله.

تجدر الإشارة إلى أن الطالب الحسن توفي يوم الأربعاء الماضي جراء هبوط السكر لديه خلال ممارسة لعبة كرة القدم مع زملاءه المبتعثين.

“المناطق” بدورها تقدم أحر التعازي وصادق مواساتها لأسرة الحسن وسادة الحاجي في التويثير على ما أصابها من حزن وتسأل الله سبحانه للفقيدين بالرحمة والمغفرة وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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