 طائرة بحجم ملعب كرة قدم تخرج إلى العلن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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طائرة بحجم ملعب كرة قدم تخرج إلى العلن

طائرة بحجم ملعب كرة قدم تخرج إلى العلن
المناطق_متابعات

أعلنت شركة “سترات تو لانش” الأميركية، تصنيع طائرة عملاقة تستطيع إطلاق صواريخ، من المتوقع أن تجري أول رحلة طيران تجريبية في 2019.
وجرى إخراج الطائرة، المؤلفة من جسمين اثنين، ويقترب حجمها من ملعب كرة قدم، لأول مرة من مستودعها في صحراء موهافي، في جنوب كاليفورنيا.
ويراهن مصنعو الطائرة على تسهيل إطلاق الصواريخ من الطائرة، وخفض تكلفتها مؤخرا.
وجرى إطلاق المشروع الطموح سنة 2011، من قبل بولين ألين، وهو مؤسس مشارك في شركة مايكروسوفت العملاقة تصل ثروته إلى 20 مليار دولار.
وقال المسؤول في شركة “ستارت تو لانش”، جين فلويد، إن إخراج الطائرة جاهزة من المستودع يشكل خطوة تاريخية، مضيفا أن الطائرة هي الأولى من نوعها، وأن عمليات الاختبار ستجري بحذر شديد.

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