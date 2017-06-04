 الجوازات تنفي السماح بتعديل المهنة ونقل الخدمات واستقدام الزوجة بدون موافقة صاحب العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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الجوازات تنفي السماح بتعديل المهنة ونقل الخدمات واستقدام الزوجة بدون موافقة صاحب العمل

الجوازات تنفي السماح بتعديل المهنة ونقل الخدمات واستقدام الزوجة بدون موافقة صاحب العمل
المناطق_الرياض

نفى المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أن تكون الجوازات قد أعلنت عن السماح للوافدين بتغير المهنة ونقل الخدمات واستقدام الزوجة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل .

وقال المقدم الشلهوب في رداً على سؤال “الرياض” حول ذلك ، إن الجوازات لا علاقة لها بهذا الأمر، وأن الموافقة على إصدار التأشيرات بمختلف أنواعها لا تتم عن طريق الجوازات أما فيما يخص نقل الخدمات وتعديل المهن للعمالة غير المنزلية فهي من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث تتم الموافقه والربط اليآ .

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