الشرطة تقول إن هناك أكثر من قتيل على جسر لندن

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن الشرطة قولها إن هناك أكثر قتيل على جسر لندن بعد عدة حوادث بوسط لندن اليوم السبت. وأضافت الهيئة “أبلغتنا الشرطة أن هناك أكثر من قتيل في واقعة جسر لندن”.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية عن شاهد قوله إن رجلين دخلا مطعما في منطقة بورو ماركت قرب جسر لندن وطعنا شخصين بالداخل اليوم السبت بينما قالت الشرطة إنها تستجيب لحوادث بوسط العاصمة البريطانية.

وقال الشاهد لشبكة (سي.إن.إن) إن الرجلين طعنا نادلة في عنقها ورجلا ثانيا في ظهره.