 مركز ملاذ يقيم مائدة إفطار للنزيلات بالقريات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز براعم التحدي بالجوف ينظم دورة لإعداد أخصائيات النطق الشرطة تقول إن هناك أكثر من قتيل على جسر لندن وثائق ايميل العتيبة المخترق تدعم المملكة وتوجهاتها مركز ملاذ يقيم مائدة إفطار للنزيلات بالقريات الجوازات تنفي السماح بتعديل المهنة ونقل الخدمات واستقدام الزوجة بدون موافقة صاحب العمل الشرطة تهرع إلى جسر لندن بعد تقارير عن واقعة دهس طائرة بحجم ملعب كرة قدم تخرج إلى العلن وفاة والدة المبتعث المتوفى في أمريكا حزناً على فراقه رسميا.. الهلال يوقع مع مختار فلاتة براتب 3.5 مليون ريال سنويا سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ترمب يؤمن بتغير المناخ فريق فيصل الوفاء التطوعي في بادرة رمضانيه تستحق الثناء جمل سائب يصطدم بسيارة إسعاف في تبوك

مركز ملاذ يقيم مائدة إفطار للنزيلات بالقريات

مركز ملاذ يقيم مائدة إفطار للنزيلات بالقريات
المناطق_عبدالعزيز المشيطي

في أجواء أمتلئت بالألفة والمحبة وعلاقة الأسرة الواحدة أقام الفريق التنفيذي للحماية الاجتماعية بالقريات بالتعاون مع مركز
ملاذ للحماية الاجتماعية التابع لجمعية التنمية الأسرية مائدة إفطار جماعي لنزيلات ومنسوبات المركز وذلك ضمن الفعاليات التي يقيمها المركز للنزيلات ، وذكرت مديرة المركز الاستاذة آية بنت علي العنزي أن هذه الفعالية  تأتي ضمن الفعاليات التي يقيمها المركز بهدف إشراك النزيلات بالمجتمع  مما لهذه الأنشطة من أثر بالغ في نفوسهن ، ومن جانبه كرم الفريق التنفيذي للحماية الاجتماعية المراقبات الاجتماعيات المتميزات .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>