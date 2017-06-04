مركز ملاذ يقيم مائدة إفطار للنزيلات بالقريات

في أجواء أمتلئت بالألفة والمحبة وعلاقة الأسرة الواحدة أقام الفريق التنفيذي للحماية الاجتماعية بالقريات بالتعاون مع مركز

ملاذ للحماية الاجتماعية التابع لجمعية التنمية الأسرية مائدة إفطار جماعي لنزيلات ومنسوبات المركز وذلك ضمن الفعاليات التي يقيمها المركز للنزيلات ، وذكرت مديرة المركز الاستاذة آية بنت علي العنزي أن هذه الفعالية تأتي ضمن الفعاليات التي يقيمها المركز بهدف إشراك النزيلات بالمجتمع مما لهذه الأنشطة من أثر بالغ في نفوسهن ، ومن جانبه كرم الفريق التنفيذي للحماية الاجتماعية المراقبات الاجتماعيات المتميزات .