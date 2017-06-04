 وثائق ايميل العتيبة المخترق تدعم المملكة وتوجهاتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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وثائق ايميل العتيبة المخترق تدعم المملكة وتوجهاتها

وثائق ايميل العتيبة المخترق تدعم المملكة وتوجهاتها
المناطق_الرياض

قالت المتحدثة باسم السفارة الإماراتية في واشنطن إن قراصنة مجهولين تمكنوا من قرصنة البريد الإلكتروني الخاص بالسفير الإماراتي هناك في حسابه على موقع “هوتميل”.

وذكرت المتحدثة في تصريحات صحفية إن القراصنة استولوا على وثائق للسفير يوسف العتيبة وقاموا بتسريبها.

من جانبه أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني أن كل ما ينشر من تسريبات مزعومة لوثائق مسروقة من إيميل سفير الإمارات يوسف العتيبة “يمثلني “وهو محل فخر لكل مواطن سعودي وإماراتي، مضيفا أن الوثائق المسربة تدل على أن سفير الإمارات هو سفير السعودية ويدعم مصالحها وتوجهاتها ويقف ضد الحملات الشرسة عليها، مؤكدا أنه دائما ما يثبت أبناء الشيخ زايد أن من مسلمات السياسة الإماراتية المصير المشترك مع إخوانهم بالسعودية.

هذا وتصدّر هاشتاق ايميل العتيبة يمثلني ترند شبكة تويتر ليلة السبت، ويأتي الهاشتاق كرد فعل على التقارير التي نشرتها الجزيرة القطرية والعالم الإيرانية لتحريف أقوال السفير يوسف العتيبة.

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